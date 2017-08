«Il peggio è passato ma adesso dobbiamo concentrarci sulle priorità anche con una campagna di sensibilizzazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOPESARO San Bartolo, riparti. Tutti uniti Regione, Comune e istituzioni, per programmare la strategia di ripartenza e gli interventi strutturali per proteggere i borghi salvati dal rogo. E oggi da Roma arriva anche il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. La conferma è arrivata nel tardo pomeriggio. Dopo una telefonata fra il Ministero e il sindaco Ricci, la visita è confermata per questa mattina alle 11 a Fiorenzuola. Anche l'hashtagForza San Bartolo è molto più di un hashtag, è un moto di orgoglio di un'intera comunità che...