Gran finale a tavola in centro storico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGRAMMAPESARO La Notte delle Candele, in attesa di conoscere il miglior allestimento tra gli stabilimenti balneari, poi il concerto a Rocca Costanza dell'Orchestra Sinfonica Rossini, con i grandi successi di Mina e Fabrizio De Andrè, andato in scena ieri sera. E oggi il pacchetto di tre giorni di eventi si chiude con la cena Candele a tavola nel centro storico di Pesaro: percorso degustazione tra piazzale Collenuccio, via Mazzolari, piazza Mosca, cortile dei Musei Civici. Omaggio a Rossini Gourmet, con menù di ispirazione rossiniana...