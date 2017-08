Falesia distrutta Colpito al cuore il parco più bello «Un'apocalisse»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL DANNOPESARO «Un'apocalisse». Per chi amministra o ha amministrato il Parco San Bartolo le immagini dell'incendio che ha bruciato la falesia sono ancora più drammatiche. Un vero e proprio colpo al cuore. Vegetazione distrutta, fauna dispersa. Nell'area ci sono caprioli, istrici, volpi, tassi, faine e uccelli che nidificano tardi. Davide Manenti, Domenico Balducci e Luca Acacia Scarpetti sono accomunati dal senso di rabbia e dolore per quanto accaduto ma l'incendio in ognuno di loro solleva riflessioni diverse. Per 14 ore sul luogo del...