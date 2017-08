«Candele, format mondiale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL BILANCIO PESARO Lungo la ciclabile di Sottomonte in alcuni momenti della serata di San Lorenzo non si riusciva nemmeno a passare in bici. In molti si sono fermati a guardare incuriositi il cuore creato sulla sabbia con centinaia di candele. Spiagge prese d'assalto, tra cene a riva nelle maxi-tavolate, oppure sui lettini con la gluppa. E ancora musica, balli e concerti sull'arenile. Il maltempo di giovedì pomeriggio non è riuscito a frenare la voglia dei pesaresi e turisti di partecipare alla Notte delle Candele che, passate le nubi, ha...