Blackout a macchia di leopardo superstore costretto a chiudere

L'EMERGENZA/1PESARO Una città sotto scacco della siccità. L'emergenza che sta colpendo tutta l'Italia, tanto che 11 Regioni su 20 hanno richiesto lo stato di calamità (comprese le Marche) per danni all'Agricoltura, non risparmia neppure la provincia di Pesaro Urbino. E dunque anche Pesaro. Alla già nota carenza idrica ieri si sono aggiunti numerosi distacchi di corrente elettrica in varie parti della città. Un vero e proprio blackout a macchia di leopardo nei quartieri della periferia.Le segnalazioniProprio nelle ore in cui in città il...