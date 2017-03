Al momento non sono previsti invece stabilimenti balneari che possano trasformarsi in ristoranti come previsto dal piano spiaggia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INAUGURAZIONIPESARO Pronti, partenza, via. Come la bella addormentata ridestatasi dal lungo sonno invernale la zona mare è in fermento per la riapertura stagionale. Decine di attività si preparano a riaprire i battenti. Dal San Bartolo a Baia Flaminia, dal Porto a viale Trieste, da Sottomonte a Fosso Sejore: la costa s'è desta, anche se il su le saracinesche avverrà nell'arco di più fine settimana spalmati nell'arco di un mese a cavallo tra il prossimo weekend del primo aprile (ma non saranno dei pesci) e quello del Primo Maggio.Avanti...