Un volo di cinque metri e nessuno ha sentito il tonfo L'allarme è scattato verso le 9 Operato d'urgenza a Cesena

IL DRAMMA MONTE SAN GIUSTO Dalla vacanza spensierata con gli amici, al salto nel buio che si trasforma in tragedia. Lotta in condizioni disperate tra la vita e la morte, in un letto del reparto di rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena, L. G. il 17enne di Monte San Giusto caduto ieri notte da diversi metri di altezza, mentre stava cercando di rientrare all'alba nell'albergo in cui alloggiava con gli amici, con cui da alcuni giorni era in vacanza a Riccione. A trovarlo intorno alle nove, riverso su una delle terrazze, il titolare...