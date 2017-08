Milioni pronti dalla Regione per gli ospedali dell'entroterra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

GLI INVESTIMENTI MACERATA Sono in arrivo 235 milioni di euro per riparare gli ospedali danneggiati dal sisma, in provincia previste risorse per Macerata, Matelica, San Ginesio e San Severino. Al capoluogo andranno oltre sei milioni di euro, per la parte dell'ex Cras relativa all'attività sanitaria saranno stanziati tre milioni di euro, per l'ospedale 3 milioni e 200 mila euro, per le unità di malattie infettive, anatomia patologica e 118. All'ala al piano terra dell'ospedale di Matelica danneggiato dal terremoto andranno seicentomila euro,...