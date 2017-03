CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Le schede completate hanno evidenziato che, su 160, sono oltre un centinaio gli immobili lesionati, tra parzialmente e totalmente inagibili, mentre 77 sono risultati agibili. A dare esito E, quindi con un elevato rischio sul danno strutturale, sono stati , finora, 26 immobili. I dati in possesso dell'Ufficio tecnico comunale inducono a un calcolo provvisorio: circa il 40% degli immobili sono agibili, tra il 24 e il 25% non sono utilizzabili, il 30% necessita di approfondimenti Aedes e il 16% risulta completamente inagibile. In previsione...