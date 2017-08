«La strada 502 è indecente: lavori o scatta l'occupazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PROTESTACINGOLI Scatta la protesta contro l'Anas per le condizioni del fondo stradale della 502 in primis per il tratto che da Cingoli va a Jesi e poi per quello che dal Balcone delle Marche porta a San Severino. L'intenzione dell'amministrazione comunale guidata da Filippo Saltamartini è quella di occupare simbolicamente la strada per sollecitare degli interventi. Ormai le lamentele, anche forti, non si contano più soprattutto da parte di motociclisti e ciclisti che in questo periodo arrivano a Cingoli. La manifestazione è in cantiere...