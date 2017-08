L'assessore Ricotta: «L'operazione potrebbe essere completata in 5 anni. Presto al via la terza corsia per Villa Potenza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VIABILITÀMACERATA Il prossimo autunno sarà la stagione del progetto definitivo della strada via Mattei - La Pieve: l'Anas, infatti, nei prossimi mesi darà il via al bando per affidare l'incarico di progettazione, definitiva ed esecutiva, di una delle opere più importanti, ed imponenti, che abbiano interessato i lavori pubblici negli ultimi decenni a Macerata. I tre grandi interventiUn percorso che, dopo uno stallo subito negli anni precedenti, ha ripreso ad essere battuto dall'amministrazione comunale, assieme ai partner, la Provincia e...