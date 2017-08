CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ANGOSCIA MONTE SAN GIUSTO Sono sotto choc i sette amici, di età compresa tra i 17 ed i 18 anni, partini in vacanza insieme al ragazzo caduto la scorsa notte mentre tentava di rientrare, scalando i balconi esterni, nell'hotel Tenerife di Riccione. Si prega in paese perchè il ragazzo possa uscire dal pericolo di vita, ora lotta in coma farmacologico all'ospedale Bufalini di Cesena. Il minorenne era in vacanza con una comitiva di otto amici, tutti di età compresa tra i 17 ed i 18 anni e la serata di venerdì l'avevano trascorsa insieme in...