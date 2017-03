Il nuovo presidente Fantauzzi: «Abbiamo in programma un piano sportivo concreto e molto innovativo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CLOSING MACERATA La Maceratese passa al duo Fantauzzi-Macaluso, la firma è arrivata in serata: «Il closing c'è» ha detto Marco Fantauzzi, imprenditore romano e da oggi nuovo presidente della Maceratese. Le firme nello studio dell'avvocato Federico Valori. Il gruppo capitolino è stato accompagnato dall'avvocato Angelo Massone. La trattativa, venuta a galla in settimana, è andata in porto nel giro di pochi giorni. «Ma era cominciata 3 o 4 settimane fa» precisano. La conclusione dell'affare è arrivata in serata quando sono stati...