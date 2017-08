Figli in vacanza, anziani soli Ora i truffatori fanno razzia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZAMACERATA Caldo e truffe. Un binomio pericoloso per gli anziani che d'estate diventano ancora più vulnerabili. Nella stagione estiva, e ad agosto in particolare, figli e nipoti partono per le vacanze e spesso in città restano gli anziani genitori/nonni che diventano un bersaglio ancora più appetibile per malintenzionati e professionisti del raggiro. Per questo motivo è bene tenere alta l'attenzione ed evitare di mettersi in condizioni che possano in qualche modo agevolare chi non si fa troppi scrupoli ad ingannare chi è in buona...