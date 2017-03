«Due le strade possibili per non scomparire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTA MACERATA Ore frenetiche per l'avvocato della Maceratese Federico Valori, che aveva tessuto la trattativa per il passaggio di mano di Filippo Spalletta, dopo il no definitivo della cordata romana. Avvocato, quando c'è stata la risoluzione del contratto?«È avvenuta nel pomeriggio (ndr. ieri) con lo scambio, via mail, della dichiarazione di recesso tra Spalletta da una parte e Macaluso e Fantauzzi dall'altra. Ora non è che il 1° aprile ci sarà il fallimento della Maceratese ma la ripartenza delle azioni esecutive. La Maceratese...