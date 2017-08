Con il trasloco del raccordo Apm avvierà anche una navetta Una corsa ogni quarto d'ora per circa 40 al giorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PIANOMACERATA Rivoluzione in arrivo per l'area dei giardini Diaz, che presto, entro la fine di settembre, sarà la sede del nuovo capolinea degli autobus urbani e, subito dopo, vedrà l'inizio dei lavori di riqualificazione del parcheggio Centro Storico, che si trova proprio lì, visto che Apm, la partecipata dal Comune che gestisce sia i posteggi che il trasporto urbano, ha, da una parte, presentato all'amministrazione il progetto di restyling del parcheggio Centro Storico e, dall'altra, bandito la gara per i lavori di adeguamento...