Una vera passione quella che lega Caterina Capriotti a Fiorenza. Venticinque anni, laureata in Economia e commercio, amante di cani e cavalli, la dama della contrada bianco e viola per anni è stata educatrice e catechista nella parrocchia di Sant'Antonio e segue da vicino le attività del gruppo dei piccoli contradaioli. Ha ventun'anni e studia Scienze infermieristiche a Fermo Letizia Calcinaro, scelta da Torre di Palme come dama. Molto attiva all'interno della contrada, Letizia fa parte del gruppo degli sbandieratori. Alla notizia di essere...