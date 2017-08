Troppi mariti guardoni passano ore sui siti hard Ora le mogli si ribellano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO FERMO Internet, come è noto, ha sconvolto molte attività e la più vecchia delle professioni non fa eccezione. Con l'avvento della rete anche quello che viene definito il mestiere più antico del mondo ha subito una vera e propria rivoluzione. Calano le incursioni nei quartieri bazzicati dalle squillo o le scappatelle in qualche appartamentino per godere di attenzioni erotiche. Si resta a casa, sfogando sulla tastiera del computer i propri desideri sessuali. Una rivoluzioneUn fenomeno in crescita nel Fermano che in parte rivoluziona...