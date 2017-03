CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Secondo la dirigente dell'Ipsia Ricci, Stefania Scatasta, «la preoccupazione per la diffusione di droga c'è sempre. Abbiamo effettuato tante azioni educative, per far comprendere la dimensione reale del problema, senza banalizzare. La collaborazione con le forze dell'ordine è costante. Anche da noi è stato chiesto l'intervento dei cani antidroga, per un'azione deterrente. Per fortuna non si sono riscontrate situazioni gravi». La sensazione è «che il fenomeno sia in aumento. Purtroppo è troppo facile acquistare stupefacenti e anche a...