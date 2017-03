Nello specifico saranno realizzati due nuovi edifici, una palestra per le arti marziali e uno sportello di mediazione socio-sanitaria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL REPORTAGEFERMO Riqualificazione: parola che riecheggia spesso tra le vie multietniche di Lido Tre Archi e Lido San Tommaso. Qui ad un futuro migliore per il quartiere dove convivono, non senza problemi, oltre quaranta etnie, ci credono davvero. «Speriamo non siano solo parole e che facciano presto», dice una donna della Repubblica Ceca, che passeggia con il cane. Da venticinque anni in zona, la signora conosce ormai bene il difficile quartiere all'estrema periferia nord della città. «È molto degradato spiega e non c'è rispetto per...