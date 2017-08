CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RIEVOCAZIONEFERMO Serata di forti emozioni quella di sabato per la Cavalcata dell'Assunta: al centro di piazza del Popolo la Tratta dei Barberi, momento da batticuore per le contrade che ripongono le speranze nel cavallo assegnatogli dalla sorte. Una serata condotta dal regista Oberdan Cesanelli, nei panni dell'araldo, in cui il pubblico ha potuto fare la conoscenza per la prima volta delle dame di contrada. Federico Raccichini ha presentato i dieci mezzosangue che compongono il lotto di cavalli selezionati per la corsa e che nella loro...