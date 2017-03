Gli amici «Era tranquillo Non crediamo al suicidio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO CHOCFERMO C'è chi non ha avuto ancora coraggio di presentarsi a casa di Giacomo per fare le condoglianze ai genitori. Troppo fresca ancora la ferita e troppi ancora i dubbi che circolano sulla morte drammatica di Giacomo Nicolai, avvenuta domenica scorsa a Valencia. Tuttavia, gli amici fermani dello studente 24enne, in particolare quelli che con lui condividevano la passione politica in Forza Italia, non credono alla tesi del suicidio. «Era un ragazzo buono, sempre propositivo, senza ombre, innamorato dello studio, con i voti altissimi»,...