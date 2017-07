«Eventi e investimenti a Lido»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RESTYLINGFERMO «Respingiamo al mittente accuse infondate, più dettate dalla necessità di cercare visibilità attraverso un comunicato stampa che non dalla realtà dei fatti concreti. Quelli che vogliamo, invece, elencare perché sono risultati ottenuti, veri». Gli assessori Alessandro Ciarrocchi, Francesco Trasatti, Francesco Nunzi e Mauro Torresi rispondono a quanto dichiarato dal segretario del Pd di Lido di Fermo Paolo Ferracuti. La polemica«Segretario Ferracuti che già si era distinto per la sua uscita critica in merito alla...