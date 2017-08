Caldo record L'assalto dei turisti alle spiagge

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL WEEKEND FERMO È una spiaggia letteralmente invasa dai bagnanti quella del primo weekend di agosto. Complice un clima arroventato e temperature alle stelle, sono in pochi a rinunciare a un po' di refrigerio in acqua. Musica per le orecchie di balneari ed esercenti della costa nord, che di questa stagione non possono lamentarsi. «Ho sentito notizie molto positive dice il sindaco Paolo Calcinaro anche se questa è la prima stagione estiva dopo il terremoto e qualche conseguenza sul turismo c'è stata. Il fattore meteorologico sta comunque...