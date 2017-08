Tasse in rosso per 11 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTIASCOLI Ci sono ancora almeno 11 milioni di euro di vecchie tasse non pagate da recuperare. E poco o nulla, in tal senso, si è riusciti ad ottenere in tal senso proprio per l'inefficacia di Equitalia, da questo punto di vista, negli ultimi dieci anni. Adesso, però, dopo aver puntato sull'ipotesi del fai da te e delle ingiunzioni fiscali, l'Arengo ci ripensa e affida la patata bollente delle riscossioni direttamente all'Agenzia delle entrate appena dotata di nuove funzioni. L'addio ad Equitalia, dunque, non porterà all'autogestione...