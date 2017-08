Su pc, tablet e smartphone la possibilità per gli utenti di consultare i menù giornalieri e anche una dietista online

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SERVIZIOASCOLI Rivoluzione totale per il servizio delle mense scolastiche in città. L'Arengo affida nelle mani della Vivenda spa, società romana che si è aggiudicata un maxi-appalto del valore di oltre 5,7 milioni di euro, la gestione dei pasti nelle varie scuole del territorio comunale e vara l'era delle mense 2.0, con un sistema innovativo che prevede la redistribuzioni alle persone bisognose dei pasti non consumati, l'attivazione di corsi per ragazzi sull'educazione alimentare, la predisposizione di questionari per valutare il...