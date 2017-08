Strade, aprono 50 cantieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE OPERE PUBBLICHEASCOLI L'Arengo recupera tra le pieghe del bilancio un ulteriore milione di euro, oltre le somme già stanziate, e programma un'altra ondata di riqualificazioni di vie e strade cittadine. Una lunga lista che include, di fatto, circa 50 cantieri tra vie principali e altre vie minori. E che interesserà non solo il centro storico che comunque anche in questo caso farà la parte del leone ma anche Porta Romana, Monticelli e tutte le frazioni. Inoltre, la strategia prevede l'inserimento, per quel che riguarda il centro di vie...