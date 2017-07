Profondo rosso, via alle vendite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PATRIMONIOASCOLI- Tre milioni e 655 mila euro: è questo il prezzo di vendita dell'ex caserma dei vigili del fuoco e di tutte le aree circostanti. Ed ora l'intesa tra Palazzo San Filippo e Guardia di finanza, già insediatasi con la formula dell'affitto nel complesso di corso Mazzini, sta arrivando al momento decisivo. Di fatto, in realtà, si tratta di un confronto tra la Provincia in qualità di venditrice e l'Invimit, ovvero la società statale che si occupa delle acquisizioni immobiliari, per agevolare il mantenimento dell'attuale sede...