Lavori in centro, i dubbi dell'Arengo

LA RIQUALIFICAZIONE ASCOLI Corso Trieste o via Pretoriana: questo il nodo che l'Arengo dovrà sciogliere per effettuare una riqualificazione importante per l'immagine del centro storico già nel primo semestre del 2018. Un cantiere da aprire che sia in grado di migliorare l'impatto visivo del cuore della città ad integrazione di quanto già fatto con piazza Ventidio Basso e il quadrilatero della zona est, da via Cairoli-via Vidacilio a via Ceci. A sfogliare la margherita è il sindaco Castelli che, recuperato dal portafoglio del bilancio...