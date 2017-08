CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA KERMESSEASCOLI Affollato taglio del nastro, nonostante il gran caldo, per la quinta edizione di Ascoliva Festival, il festival mondiale dell'oliva ripiena all'ascolana che ha aperto i battenti nel tardo pomeriggio in concomitanza con la notte bianca. La cerimoniaAlla cerimonia inaugurale ha preso parte anche una delegazione della Quintana di Ascoli. Poi si è aperta la corsa alle degustazioni tra gli stand dei produttori locali, sia per le attese olive che per gli altri sedici piatti della tradizione locale messi in vetrina dagli otto...