L'EVENTO ASCOLI Una Notte pensata per rispettare una tradizione che dura da oltre dieci anni, allestita di corsa per via dei pochi soldi a disposizione ma che ha egregiamente svolto il suo compito. Il consueto appuntamento di San Lorenzo in città, aiutato da temperature sinora mai sfiorate dalla manifestazione, è stato accompagnato da lla presewnza di migliaia di persone. Così come era già accaduto lo scorso 5 agosto in merito alla festa di Sant'Emidio, la popolazione rimasta in città e gran parte dei centri limitrofi si è recata ieri...