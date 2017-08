CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DATIASCOLI Sono state circa 100 mila in meno, nel Piceno, le presenze fatte registrare nell'agosto dello scorso anno rispetto a quello del 2015. E per quel che riguarda il raffronto tra il mese di settembre 2016 e quello dell'anno precedente, il calo di presenze risulta di circa 50.000 pernottamenti in meno. Numeri che danno il senso, aldilà dei dati complessivi spalmati lungo tutto l'arco dell'anno, di quello che può essere stato, comunque, l'impatto del terremoto. Inoltre, sono stati 16 mila gli arrivi in meno ad agosto e 7 mila a...