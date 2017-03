CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

E si va verso drasticamente verso il vuoto statistico man mano che si sale come dimensioni aziendali: solo 78 le medie imprese ovvero quelle da 50 a 249 addetti, mentre si scende a solo 7 grandi aziende ovvero quelle da 250 addetti in su. Un ritratto inequivocabile su quale sia l'impresa-tipo della provincia ascolana, con tutto quel che ne consegue per quel che riguarda gli effetti a livello occupazionale. Saldo zeroL'aspetto che maggiormente inganna, a livello statistico, in relazione allo stato di salute delle aziende ascolane è quello...