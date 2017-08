Castelli: «Se avessimo voluto tartassare i cittadini non avremmo pubblicato il calendario in anticipo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SICUREZZAASCOLI Automobilista avvisato, mezzo salvato. Soprattutto se passa per le strade delle frazioni nei giorni in cui entra in azione il famigerato velomatic. L'Arengo, infatti, con una comunicazione ufficiale di giorni, orari e zone in cui scatteranno i controlli elettronici sulla velocità delle auto in transito, mette le mani avanti e, nel nome dell'iniziativa Estate sicura, avvisa tutti i cittadini riguardo l'estensione dell'uso delle infernali macchinette antivelocità non solo a Poggio di Bretta, come già annunciato e avvenuto...