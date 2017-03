Azioni di marketing per mettere in vetrina quelli da vendere, cedere in concessione o inserire in un fondo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTOASCOLI L'obiettivo dichiarato è quello del salvataggio del patrimonio immobiliare comunale a rischio tra carenza di fondi per le manutenzioni importanti, mancato utilizzo o addirittura situazioni più gravi proprio a causa del terremoto. L'Arengo, non avendo molti margini di manovra per salvare e mettere a frutto i propri immobili ora procede con una stretta di mano all'Anci, ovvero l'associazione nazionale dei Comuni italiani, e con un accordo che si concretizza all'interno di un progetto denominato Patrimonio Comune. Si tratta,...