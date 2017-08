Adeguamento sismico Scuola media più sicura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I LAVORIASCOLI L'Arengo accelera i tempi per i lavori di adeguamento sismico sulla scuola media di Monticelli e apre le porte attraverso un avviso pubblico ai professionisti specializzati per la progettazione definitiva ed esecutiva del complesso e costoso intervento. Professionisti che dovranno dichiarare la loro disponibilità entro il prossimo 15 agosto. Un adeguamento sismico, dunque, che costerà 5,1 milioni di euro e la somma sarà coperta con gli appositi finanziamenti straordinari previsti dal Governo. In attuazione del Piano scuole...