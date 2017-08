Portonovo, tutti indietro spiaggia sempre più mini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'AMBIENTEANCONA Tutti indietro. A Portonovo, in entrambi i lati, come a Mezzavalle, dove le onde sono arrivate a lambire la falesia. Il vento della notte fra domenica e lunedì ha determinato mare mosso che ha costretto i bagnanti, sia nelle spiagge libere che negli stabilimenti, ad arretrare la loro posizione. Costretti a convivere in spazi ancora più ristretti, gomito a gomito in assoluta mancanza di privacy. Il ripascimentoConseguenza del mancato ripascimento ma anche del non avvenuto palleggiamento, ovvero i movimenti di sedimenti di...