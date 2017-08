Porto record:

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nuovo traguardo per il porto dorico. Sono 54.303 le persone che da ieri fino a martedì transiteranno nello scalo per arrivi e partenze, 14mila in più rispetto al primo weekend di agosto. La Grecia resta la meta privilegiata con 31.465 passeggeri nelle cinque giornate, di cui 14.660 in imbarco e 16.805 in sbarco. Sono invece 15.509 le persone che hanno scelto la direzione della Croazia, di cui 9.003 in imbarco e 6.506 in sbarco. Infine la tratta per l'Albania, nei cinque giorni, è scelta da 4.523 persone, di cui 2.180 in imbarco e 2.343 in...