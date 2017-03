Nessuna firma sull'intesa Santa Maria resta off-limits

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE CRITICITÀANCONA La baia s'accende. Riaprono, a parte Anna demolito lo scorso ottobre, i ristoranti e le attività e Portonovo ritrova i suoi incalliti frequentatori, anconetani e no, che si godono da alcuni giorni il tepore primaverile, respirano l'aria salubre di un mare già invitante e, perché no?, si mettono avanti con la tintarella. In tanti, anche ieri, lungo le spiagge e nelle vie della baia per godersi un assaggio d'estate. Il traffico lungo la provinciale, fra motociclette e ciclisti, è già diventato molto pericoloso. Ma tante...