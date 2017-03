CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nel progetto, oltre alla nuova asfaltatura, è previsto che siano chiusi con un cementato i tratti di sottoservizi deteriorati, oltre alla pulizia e alla riparazione dei cordoli in pietra rovinati, alla posa di nuove spire semaforiche e alla nuova segnaletica orizzontale. Nella parte alta del Viale si annunciano dunque limitazioni al traffico anche durante l'estate, ma per ridurre i disagi si procederà con la chiusura temporanea di tratti stradali per stati d'avanzamento, da traversa a traversa. La prima interesserà, a partire dall'incrocio...