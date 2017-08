CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

La spina dei corsiStrade, fioriere e isole di arredo usate come cestini dei rifiuti. Tantissime ieri le cartacce, le cicche di sigarette e le bottiglie di plastica per terra in corso Garibaldi e in corso Mazzini, per non parlare delle trenta fioriere che adornano il corso principale e che vengono utilizzate come cestini per la spazzatura o come posacenere. Tutto porta i segni tipici del degrado, per lo scarso rispetto dei beni pubblici e una manutenzione carente. L'apparato multimediale delle due isole hi-tech del corso principale ├Ę inattivo...