L'Autorità portuale ha diramato avvisi nei traghetti in arrivo Camionisti bloccati, vacanzieri deviati sul varco della Repubblica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTEANCONA Il rimorchio di un camion diretto in porto si ribalta sul bypass, perde un container da due tonnellate che finisce contro un'Opel Corsa, rischiando di schiacciarla. Per fortuna il conducente dell'utilitaria se la cava con ferite non gravi a un braccio, ma l'incidente ha bloccato per quasi cinque ore il traffico diretto agli imbarchi e quello in uscita verso l'autostrada A14, costringendo camionisti e turisti a percorsi alternativi. L'incidente, avvenuto poco dopo le 10 del mattino, ha finito per scatenare un effetto domino...