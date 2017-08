In corso Amendola sta per iniziare l'ultimo stralcio che si concluderà il 1O In piazza IV novembre c'è da completare la parte verso il ristorante Passetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL MAXI RESTYLINGANCONA Arriva agosto, la città rallenta la marcia ma i cantieri stradali accelerano. Tra oggi e giovedì partiranno nuovi lotti di lavori e almeno fino all'11 prossimo, quando ci sarà uno stop di una settimana per le ferie di Ferragosto, ci saranno ruspe all'opera e deviazioni del traffico in almeno quattro quadranti della viabilità urbana: non solo in corso Amendola e in piazza IV Novembre, dove le imprese stanno macinando nuove asfaltature in leggero anticipo anche sui tempi programmati, ma anche nella parte alta di via...