Il farmacista Valla: «il Comune è molto sensibile e si vedono controlli, ma le forze dell'ordine non possono arrivare dappertutto»

L'ASSEDIOANCONA Accattonaggio osé in pieno centro. Tra mille proteste, spunta un clochard dalla mano lunga che non voleva schiodarsi dal bar e quando è stato accompagnato fuori da una cameriera, le ha accarezzato il fondoschiena. Una palpatina fugace, proprio mentre arrivava la polizia per identificarlo e allontanarlo. Ci hanno pensato invece i vigili urbani a mandare via due homeless con cane al seguito che bivaccavano in corso Garibaldi. Resterà al suo posto, invece, il suonatore di fisarmonica che ha adottato uno stratagemma: ogni...