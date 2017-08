CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PERICOLIANCONA Surfisti che cavalcano le onde fino a riva e fanno slalom tra i bagnanti, ragazzini spericolati che si esibiscono in tuffi e acrobazie dal molo. Il tutto con mare grosso e correnti piuttosto sostenute. E' il lato B della baia, quello degli eccessi e dei divieti puntualmente disattesi. Le onde sono un irresistibile richiamo per i giovani, ma anche per qualche anziano che, nonostante tutto, si diverte ancora a sfidare i cavalloni, salvo poi faticare tremendamente ad uscire dall'acqua. Benché sui pennoni degli stabilimenti...