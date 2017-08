I malviventi sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza Erano vestiti di scuro e hanno agito a volto coperto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARMECAMERANO Nuovo raid a un distributore di benzina a sud del capoluogo: è il terzo in 50 giorni per una scia di danni infinita provocati da una ruspa. Adesso la gang dei self service fa davvero paura. Ed è caccia ai malviventi, di cui restano solo le ombre riprese dalle spycam dopo che si sono dati alla fuga tra le campagne. Stavolta il colpo non è riuscito grazie al tempestivo intervento di un vigilantes e dei carabinieri di Osimo. La tecnicaLa tecnica è sempre la stessa e pure l'orario, fra le 2 e le 3 di notte: i banditi rubano...