Frisoli, ex socio del Bartes «No a musica alta e banconi esterni, così l'area muore» Pierpaoli: «Ancora chance»

IL COMMERCIOANCONA Dopo l'addio del Plaza, un altro locale di piazza del Papa sta per chiudere. Andrea Filippini, dopo otto anni, chiuderà all'inizio di ottobre BiAnco, già Kona Cafè, il locale ad angolo con via degli Orefici. La movida sembra non bastare più alla sopravvivenza dei locali in quest'area centrale. Affitti, spese fisse e limitazioni sembrano pesare sempre di più sui gestori di piazza del Papa.La scelta«A malincuore ho fatto questa scelta racconta il titolare Andrea Filippini - mi dispiace molto perché il locale è mio, ma...