Ex macellaio di 45 anni sposato e con un figlio piccolo aveva lo stupefacente nelle tasche dei bermuda

L'INDAGINE ANCONA Ballava e cantava a squarciagola, a petto nudo, bermuda bianchi e infradito, in mezzo a tanta gente, bambini inclusi. Era un bagno di sudore, ma si divertiva da matti in compagnia della moglie. Ci hanno pensato i poliziotti a fargli sentire un'altra musica. Mai avrebbe potuto immaginare di ritrovarseli di fronte in un venerdì all'insegna della pazza gioia. La serata karaoke in spiaggia si è chiusa con una denuncia e il sequestro di 15 grammi di stupefacente moderno, un mix di cocaina e anfetamina che fa raggiungere lo...