Due quindicenni sono finiti nei guai, segnalati alla prefettura perché trovati con la droga. I torrenti di stupefacenti che inondano il porto e poi il territorio sfociano in rivoli di emergenza sociale. I ragazzini sono attirati come le api sul miele dello spinello che fa sentire più grandi e offre piaceri vacui, e capita che loro stessi s'improvvisino spacciatori per tirare su i soldi e poi rifornirsi in una catena che alterna anelli di dipendenza a quelli dei reati. L'altro pezzo d'orizzonte ombroso da esplorare è quello degli effetti...