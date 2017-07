Da hotel per clochard ad albergo stellato L'affare dell'ex Stracca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA CITTÀ FANTASMAANCONA Da albergo per sbandati a hotel stellato. Potrebbe subire una metamorfosi, che difficilmente sarà repentina, visti i tempi che ne hanno segnato le vicende, il palazzone dell'ex Stracca di via Montebello. L'immobiliare maceratese che nel 2008 ha acquistato l'edificio di quattro piani dalla Camera di commercio aspetta da quasi un anno e mezzo che il Comune di Ancona dia una risposta alla richiesta di variante presentata per destinare 2.000 mq, un terzo del totale, ad attività commerciali per rendere l'immobile più...